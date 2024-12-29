Incidente stradale a Pedara: giovane ferito in uno scontro tra Fiat Doblò e minicar

Nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre 2024, si è verificato un grave incidente stradale a Pedara, in Via Belpasso. Per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta sul posto, un violento...

Nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre 2024, si è verificato un grave incidente stradale a Pedara, in Via Belpasso. Per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta sul posto, un violento scontro ha coinvolto un furgone Fiat Doblò e una minicar.

Ad avere la peggio è stato il giovane conducente della minicar, rimasto ferito nell’impatto.

Dopo le prime cure prestate dai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente, la prognosi del ragazzo rimane al momento sconosciuta. La forza dell’impatto è stata tale da provocare il distacco di una ruota della minicar e causare gravi danni al veicolo.

Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada hanno comportato notevoli rallentamenti al traffico nella zona. Gli agenti della Polizia Municipale stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

L’evento sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme stradali, soprattutto in condizioni che possono mettere a rischio la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada.