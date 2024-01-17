INCIDENTE STRADALE A SANT'AGATA LI BATTIATI: FIAT PANDA SI RIBALTA DOPO SCONTRO CON LANCIA YPSILON

Un grave incidente stradale si e verificato nella mattinata di oggi 16 Gennaio 2024 intorno alle ore 13 a Sant'Agata li Battiati in via Bellini.Ad essere coinvolte una Fiat Panda ed una Lancia Yps...

Un grave incidente stradale si e verificato nella mattinata di oggi 16 Gennaio 2024 intorno alle ore 13 a Sant'Agata li Battiati in via Bellini.

Ad essere coinvolte una Fiat Panda ed una Lancia Ypsilon che per cause in via di accertamento da parte dell’autorità si sono scontrate.

La Fiat panda a causa del violento urto si è ribalta a ruote in aria. Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla occupante del mezzo che è stata soccorsa e trasportata all’Ospedale.

Secondo le primissime informazioni le sue condizioni di salute non sono gravi

Sul posto sono intervenuti pure i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle autovetture, per tutti i rilievi del sinistro e la gestione del traffico la polizia municipale locale