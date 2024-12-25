INCIDENTE STRADALE A SANT’AGATA LI BATTIATI: FURGONE CONTRO UN MURO, FERITO IL CONDUCENTE

Sant’Agata li Battiati, 24 dicembre 2024 - Un incidente stradale si è verificato ieri mattina, intorno alle 11:00, in pieno centro storico, lungo via Umberto.Per cause non note un furgone è andato a s...

Sant’Agata li Battiati, 24 dicembre 2024 - Un incidente stradale si è verificato ieri mattina, intorno alle 11:00, in pieno centro storico, lungo via Umberto.

Per cause non note un furgone è andato a sbattere violentemente contro il muro esterno di un’abitazione.

Il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro la struttura.

Sul posto sono immediatamente scattati i soccorsi.

Un’ambulanza del 118 ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza e per permettere la rimozione di oli e detriti dalla sede stradale.

Le indagini sull’incidente proseguono per determinare con esattezza le dinamiche e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.