Incidente stradale ad Aci Sant’Antonio: centauro ferito dopo lo scontro con un’auto

Aci Sant’Antonio (CT), 15 giugno 2025 – Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi lungo la via Monterosso, nei pressi dell’incrocio con via Cristaudo, ad Aci Sant’Antonio.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una motocicletta Suzuki e una Toyota Yaris si sono scontrate violentemente, in un impatto che ha richiamato l’attenzione di residenti e automobilisti in transito.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è rovinato sull’asfalto in seguito all’urto, riportando ferite di una certa gravità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure direttamente sulla scena dell’incidente, hanno disposto il trasferimento del ferito all’ospedale di Acireale per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso.

Al momento non è ancora stata resa nota la prognosi.

Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diverse ore: le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.