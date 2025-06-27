Incidente stradale ad Acireale: giovane ferito nello scontro tra scooter e auto

Questa mattina, 27 giugno 2025, intorno alle ore 10, si è verificato un incidente stradale in via Giovanni Verga ad Acireale. Lo scontro ha coinvolto uno scooter 125 guidato da un giovane e una Suzuki...

A cura di Redazione 27 giugno 2025 19:39

Condividi