Incidente stradale ad Acireale: giovane ferito nello scontro tra scooter e auto
Questa mattina, 27 giugno 2025, intorno alle ore 10, si è verificato un incidente stradale in via Giovanni Verga ad Acireale. Lo scontro ha coinvolto uno scooter 125 guidato da un giovane e una Suzuki Celerio. L’impatto è stato abbastanza violento da causare una ferita al conducente dello scooter, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.
A seguito dell’incidente, il ragazzo in sella allo scooter ha riportato una ferita alla mano ed è stato prontamente soccorso dai sanitari intervenuti sul posto.
Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, anche se si è ritenuto necessario un intervento medico per valutare l’entità della lesione.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Acireale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.
Durante le operazioni di soccorso e rilievo, la viabilità è stata parzialmente rallentata, causando qualche disagio al traffico locale.
Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire le responsabilità dell’incidente.