INCIDENTE STRADALE ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI MISTERBIANCO

A cura di Redazione
15 ottobre 2017 13:36
Incidente stradale nella tarda mattinata, presso lo svincolo misterbianco in direzione Paternò, ad essere coinvolte un auto ed un furogone.
Non si conosce ancora la dinamica dello scontro, il furgone è finito contro il guardrail.
Ferito il conducente dell'auto, per fortuna senza gravi conseguenze.
Sul posto due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale per gli accertamenti del caso.
Lunghe cose si registrano in direzione Paternò
IN AGGIORNAMENTO
