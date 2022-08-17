INCIDENTE STRADALE AUTONOMO AD ACI BONACCORSI, AUTO SI RIBALTA

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi 17 Agosto 2022-Questa volta, teatro del sinistro è stato ad Aci Bonaccorsi in via Valverde.Secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, una d...

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi 17 Agosto 2022-

Questa volta, teatro del sinistro è stato ad Aci Bonaccorsi in via Valverde.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, una donna avrebbe perso il controllo della propria auto, una Toyota Yaris, e il mezzo si sarebbe ribaltato. Si sarebbe trattato, quindi, di un incidente autonomo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del veicolo.

Fortunatamente , la conducente del mezzo non avrebbe riportato ferite gravi .

­Per ricostruire la dinamica esatta del sinistro e procedere ai rilievi di rito sono intervenuti i Vigili urbani della locale stazione.