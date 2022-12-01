INCIDENTE STRADALE IERI SERA AD AGRIGENTO: DUE MORTI ED UNA DONNA IN GRAVI CONDIZIONI

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera ad Agrigento lungo via Dei Fiumi, all'ingresso del Villaggio Mo...

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera ad Agrigento lungo via Dei Fiumi, all'ingresso del Villaggio Mosè.

A scontrarsi frontalmente - per cause ancora da accertare - sono state tre auto: una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo.

Le vittime sono Salvatore Lentini, agrigentino, di 54 anni e Calogera Paino di 74 anni. Salvatore Lentini era alla guida della Bmw, Calogera Paino invece era sulla Mercedes che era guidata da un 73enne, rimasto gravemente ferito. Proprio quest'ultimo è stato trasportato in codice "rosso" all'ospedale "San Giovanni di Dio". Il quadro clinico viene ritenuto assai delicato.

Ferita, in modo lieve, infine, la 51enne che era alla guida della Volkswagen Lupo. Anche lei è stata già trasferita, con ambulanza del 118, al pronto soccorso di contrada Consolida. Sul posto hanno lavorato 3 squadre di vigili del fuoco e i carabinieri di Agrigento.