INCIDENTE STRADALE IN CONTRADA TARGIA, MUORE UN 34 ENNE

Nuovo incidente mortale nel Siracusano. A perdere la vita, nel primo pomeriggio, è stato Sebastiano Cavaliere, 34 anni, nato ad Augusta, che si trovava a bordo di una macchina, una Smart, coinvolta in un tamponamento avvenuto con altri due mezzi, un’Audi Q5 ed un’Aud Q2.

La tragedia si è verificata in contrada Targia, alla periferia nord di Siracusa, in passato al centro di altri incidenti mortali.

Non si conoscono ancora le cause dell’impatto ma sono al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Siracusa e gli agenti della Polizia municipale che stanno provando a ricostruire la dinamica del tragico schianto.

A quanto pare, tra i feriti ci sarebbe pure un bambino, che secondo alcune fonti investigative, starebbe per essere trasferito in ospedale con l’elisoccorso.