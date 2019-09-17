INCIDENTE STRADALE IN TANGENZIALE, FURGONE SI RIBALTA: TRAFFICO IN TILT

95047

17 settembre 2019 15:55
FLASH

Grave incidente stradale in Tangenziale, pochi minuti fa, prima dello svincolo zona Industriale Nord in direzione Messina,

Un furgone, per ragioni ancora da chiarire, e in via di accertamento, si è ribaltato.

Al momento non si conoscono nè le condizioni dei feriti ne le generalità.

Sul posto per gli accertamenti del caso i vigili urbani ed i vigili del fuoco per estrarre il conducente, rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo e mettere in sicurezza il veicolo e la zona circostante.

Il traffico al momento è paralizzato, sulla strada si sono create lunghe code, visto l'ora di rientro dal lavoro di molti pendolari.

In aggiornamento

 

