INCIDENTE STRADALE IN TANGENZIALE, FURGONE SI RIBALTA: TRAFFICO IN TILT
FLASH
Grave incidente stradale in Tangenziale, pochi minuti fa, prima dello svincolo zona Industriale Nord in direzione Messina,
Un furgone, per ragioni ancora da chiarire, e in via di accertamento, si è ribaltato.
Al momento non si conoscono nè le condizioni dei feriti ne le generalità.
Sul posto per gli accertamenti del caso i vigili urbani ed i vigili del fuoco per estrarre il conducente, rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo e mettere in sicurezza il veicolo e la zona circostante.
Il traffico al momento è paralizzato, sulla strada si sono create lunghe code, visto l'ora di rientro dal lavoro di molti pendolari.
In aggiornamento