INCIDENTE STRADALE IN TANGENZIALE, LUNGHISSIME CODE

FLASHIncidente stradale lungo la Tangenziale di Catania, circa 200 metri prima dello svincolo San Giovanni Galermo, in direzione Messina.Le notizie sull'accaduto sono ancora frammentarie.Sul posto son...

20 dicembre 2018 15:57
FLASH

Incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania, circa 200 metri prima dello svincolo San Giovanni Galermo, in direzione Messina.

Le notizie sull'accaduto sono ancora frammentarie.

Sul posto sono presenti i soccorsi.

Si segnalano lunghissime code, già a partite dallo svincolo di Misterbianco

IN AGGIORNAMENTO

 

