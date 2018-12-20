INCIDENTE STRADALE IN TANGENZIALE, LUNGHISSIME CODE
A cura di Redazione
20 dicembre 2018 15:57
FLASH
Incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania, circa 200 metri prima dello svincolo San Giovanni Galermo, in direzione Messina.
Le notizie sull'accaduto sono ancora frammentarie.
Sul posto sono presenti i soccorsi.
Si segnalano lunghissime code, già a partite dallo svincolo di Misterbianco
IN AGGIORNAMENTO