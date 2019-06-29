95047

INCIDENTE STRADALE IN TANGENZIALE, TAMPONAMENTO TRA 3 AUTO: LUNGHISSIME CODE

A cura di Redazione Redazione
29 giugno 2019 11:12
FLASH

E' accaduto intorno alle ore 10.30 in tangenziale in direzione Siracusa, subito sopo lo svincolo Misterbianco.

Tre auto si sono scontrate per ragioni ancora da accertare.

Sul posto un ambulanza e la Polizia.

Non si hanno al momento notizie di feriti ed eventuali condizioni.

Si segnalano lunghissime code a partire dallo svincolo di San Giovanni Galermo.

