INCIDENTE STRADALE IN VIA MONGIBELLO: SCONTRO TRA DUE AUTO, TRAFFICO BLOCCATO MA NESSUN FERITO GRAVE
Paternò, 8 novembre 2024 – Questa sera, in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili, una Volkswagen Polo e un’Alfa Romeo Mito.
Secondo le prime informazioni, nonostante la violenza dell’impatto, fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte.
Sul posto sono giunte prontamente due ambulanze, chiamate a prestare soccorso.
Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul numero di persone ferite, ma si esclude la presenza di casi di estrema gravità.
L’incidente ha causato la temporanea interruzione del traffico in entrambi i sensi di marcia, con notevoli disagi per gli automobilisti.
Le autorità hanno invitato a evitare la zona e a considerare percorsi alternativi per chiunque fosse diretto verso Ragalna o Paternò.
Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le dinamiche dello scontro e per ripristinare la viabilità il prima possibile. Seguiranno aggiornamenti appena disponibili ulteriori informazioni.