INCIDENTE STRADALE IN VIA MONGIBELLO: SCONTRO TRA DUE AUTO, TRAFFICO BLOCCATO MA NESSUN FERITO GRAVE

Paternò, 8 novembre 2024 – Questa sera, in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili, una Volkswagen Polo e u...

A cura di Redazione 08 novembre 2024 20:58

