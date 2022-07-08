INCIDENTE STRADALE IN VIALE MEDITERRANEO, COINVOLTI 4 VEICOLI E UNA MOTO: TRAFFICO BLOCCATO

Grave incidente nella giornata di oggi, 08 Luglio 2022 in viale Mediterraneo a Catania, a causa in corrispondenza del chilometro 2,800 è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione...

Grave incidente nella giornata di oggi, 08 Luglio 2022 in viale Mediterraneo a Catania, a causa in corrispondenza del chilometro 2,800 è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord, a San Giovanni La Punta.

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti quattro veicoli e una motocicletta.

Al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate .

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.