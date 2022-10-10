INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE AD ADRANO, SI RIBALTA MINICAR: MUORE 15ENNE

Un incidente stradale mortale si è verificato questa notte ad Adrano lungo la Strada provinciale 122 nei pressi del ponte dei Saraceni.La vittima è un giovane di 15 anni, che si trovava a bordo di una...

La vittima è un giovane di 15 anni, che si trovava a bordo di una Minicar insieme alla sorella di 17. Per cause al vaglio da parte dell'autorità , il mezzo si sarebbe ribaltato schiantandosi contro un muro.

Il ragazzo sarebbe morto sul colpo, mentre la sorella, che era alla guida del mezzo è stata estratta e trasportata all’ospedale San Marco di Catania.

La salma della giovane vittima è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sigilli al mezzo coinvolto

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, la polizia, i vigili del fuoco hanno estratto il corpo del giovane dal veicolo e la polizia municipale.

Foto CataniaToday