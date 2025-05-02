INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE SULLA SS 121 A BELPASSO: AUTO CONTRO IL GUARDRAIL, VETTURA RITROVATA VUOTA

Un incidente stradale si è verificato poco dopo prima della mezzanotte sulla Strada Statale 121, in prossimità dello svincolo per Piano Tavola, nel territorio di Belpasso. Una Fiat Panda, per cause a...

Un incidente stradale si è verificato poco dopo prima della mezzanotte sulla Strada Statale 121, in prossimità dello svincolo per Piano Tavola, nel territorio di Belpasso.

Una Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha impattato violentemente contro il guardrail, terminando la sua corsa nella corsia di sorpasso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.

Al loro arrivo, tuttavia, il veicolo è stato trovato privo di occupanti, circostanza che rende ancora più complesso il lavoro di ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Intervenuti i anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e rintracciare eventuali persone coinvolte.