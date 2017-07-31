INCIDENTE STRADALE SULLA CATANIA- GELA, IN TERRITORIO DI RAMACCA
Incidente sulla strada statale 417 che collega Catania a Gela, in territorio di Ramacca, a quanto si apprende le vetture coinvolte sono due vetture.Oltre ai sanitari del 118 sul posto è intervenuto l’...
Incidente sulla strada statale 417 che collega Catania a Gela, in territorio di Ramacca, a quanto si apprende le vetture coinvolte sono due vetture.
Oltre ai sanitari del 118 sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasportare all'ospedale Cannizzaro di Catania uno dei due feriti
Anas comunica che la Strada Statale 417 di Caltagirone è provvisoriamente chiusa nel tratto compreso tra 5,833 km dopo Bivio Per Ramacca (Km. 39,6) e 4,722 km prima di Bivio Per La Callura (Km. 50,1) in entrambe le direzioni deviazioni in loco
IN AGGIORNAMENTO