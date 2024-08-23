INCIDENTE STRADALE SULLA SALERNO-REGGIO CALABRIA: MUORE UNA BIMBA MESSINESE DI 7 ANNI

Gravissimo incidente stamani sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. A scontrarsi per ragioni ancora da chiarire sono state due vetture; nell’impatto una bambina di 7 anni ha perso la vita. A quan...

Gravissimo incidente stamani sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. A scontrarsi per ragioni ancora da chiarire sono state due vetture; nell’impatto una bambina di 7 anni ha perso la vita.

A quanto si apprende, la piccola, originaria di Messina, si trovava in auto coi genitori e col fratellino, rimasti feriti. Ferite anche le due persone che si trovavano a bordo dell’altro veicolo, una coppia di calabresi.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Sala Consilina, nella provincia di Salerno. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada che hanno avviato i rilievi di rito.

La bambina messinese di 7 anni è stata trasportata al vicino ospedale di Polla. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvarla, si è spenta a seguito delle gravi ferite riportate. Gli altri cinque feriti si trovano presso lo stesso ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori Anas, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Sala Consilina che hanno estratto i corpi dei feriti dalle lamiere. Si registrano forti rallentamenti al traffico.