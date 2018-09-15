INCIDENTE STRADALE SULLA SIRACUSA-CATANIA: MORTO UN MOTOCICLISTA

Un motociclista di 35 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 sull'autostrada Siracusa-Catania in prossimità della galleria San Demetrio, nel territorio di Carl...

Un motociclista di 35 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 sull'autostrada Siracusa-Catania in prossimità della galleria San Demetrio, nel territorio di Carlentini (Siracusa).Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale di Siracusa, l'uomo, per cause al vaglio degli inquirenti, si è scontrato contro un camion rimorchio che proseguiva nella sua stessa direzione. E' stato sbalzato dalla sella dopo l'urto ed è deceduto poco dopo, rendendo inutili i tentativi dei soccorritori.

