INCIDENTE STRADALE SULLA SS 288 A RAMACCA: LA VITTIMA E' UN RAGAZZO DI 15 ANNI, TRE FERITI GRAVI

Alle 5,00 di stamani è giunta una chiamata di soccorso alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania per un incidente stradale verificatosi sulla SS 288 al km 3, tra il bivio di Iannarello e il territorio del Comune di Ramacca (CT).

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò che ha prestato soccorso ai ragazzi infortunati e messo in sicurezza la scena dell'incidente.

Quattro ragazzi erano rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo della loro auto, uscita di strada per cause in corso di accertamento.

I Vigili del Fuoco intervenuti li hanno estratti dalle lamiere e affidati alle cure dei sanitari del Servizio 118, intervenuti con diverse ambulanze.

Uno dei ragazzi, dell'età di 15 anni, ha perso la vita, mentre gli altri tre sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania.

Sul posto erano presenti i Carabinieri dei comandi di stazione di Palagonia e Ramacca per gli adempimenti di competenza.