INCIDENTE STRADALE SULLA SS121 ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO, CODE DIREZIONE PATERNO'
FLASH
Incidente stradale intorno alle ore 14.30 di oggi, 30 Giugno 2021, sulla Superstrada 121.
Il sinistro che secondo le prime informazioni ha coinvolto una moto ed un autovettura si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro in direzione Paternò.
Al momento non nota la dinamica.
Sul posto un ambulanza del 118 per i soccorsi e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo forti rallentamenti
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO