INCIDENTE STRADALE SULLA SS121 AUTO SI RIBALTA, TRE FERITI PORTATI IN OSPEDALE
Paura oggi pomeriggio intorno alle ore 16 sulla Superstrada 121 in prossimità dello svincolo di Paternò in direzione Catania.dove si è registrato un incidente tra due automobili.
Il sinistro ha coinvolto due auto, secondo le prime informazioni una che veniva dalla Ss 284, e un altra che da Paternò si immetteva sulla Statale.
L'impatto è stato violento, ad essere coinvolti una Lancia Elefantino e una Renault Clio, l primo mezzo ha finito la sua corsa con le ruote rivolte verso l'alto, mentre l'altra macchina è finita di traverso.
Immediato l'arrivo sul posto del 118 e dei vigili del fuoco, con i sanitari che hanno soccorso 3 feriti, immediatamente trasferite all'ospedale per le cure del caso, al momento non sono ancora note le condizioni.
La statale è stata chiusa in direzione Catania per circa due ore, sul posto, a procedere per i rilievi e a regolare il traffico, una pattuglia della polizia municipale di Paternò e la Polizia Stradale.