INCIDENTE STRADALE SULLA SUPERSTRADA 121, AUTO CONTRO UN GUARDRAIL

Grave incidente nella giornata di oggi, 02 Luglio 2022 sulla superstrada ss121 all'altezza dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità intervenuta, il conducente di una Citroen ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente contro guardrail che delimita la carreggiata con lo svincolo che immette sulla superstrada.

Violento è stato l’impatto da mandare il parabrezza dell’auto in frantumi e far esplodere gli airbag.

Feriti conducente e passeggero del mezzo.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso, per liberare il malcapitato dal veicolo ed in seguito affidato al 118, i pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro.

Al momento non si conoscano la gravita delle ferite riportate.

Danni ingenti nella parte anteriore dell’automobile

Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO