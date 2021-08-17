INCIDENTE STRADALE SULL’ETNA, CENTAURO CADE IN UN BURRONE. ELISOCCORSO SUL POSTO

FLASHUn grave incidente è avvenuto intorno alle ore 18.30 di oggi 17 Agosto 2021 nella strada che porta all’Etna, precisamente aulla strada provinciale 92 in territorio di Belpasso.Un centauro ha pers...

FLASH

Un grave incidente è avvenuto intorno alle ore 18.30 di oggi 17 Agosto 2021 nella strada che porta all’Etna, precisamente aulla strada provinciale 92 in territorio di Belpasso.

Un centauro ha perso il controllo della sua moto ed è andata a sbattere violentemente, in una curva contro uno dei muretti che delimita la strada, cadendo secondo le primissime informazioni giù in un burrone.

L’impatto è stato violento, viste le gravi condizioni del centauro, è stato allertato l’elisoccorso che è intervenuto ed è atterrato in uno spiazzale vicino al luogo del sinistro, e trasportato il malcapitato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Al momento non si conoscono ne le condizioni ne le generalità del ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per le operazioni di soccorso e sicurezza, un ambulanza del 118 ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO