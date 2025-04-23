INCIDENTE SUL LAVORO A ADRANO: MORTO 63ENNE DI BELPASSO MENTRE SCARICAVA MATERIALE FERROSO

Un operaio di 65 anni, Antonio Rapisarda di Belpasso, dipendente della Donati spa, che sta realizzando il secondo lotto della Ss 284 Bronte - Adrano, è deceduto intorno alle 13, al campo base della Do...

Un operaio di 65 anni, Antonio Rapisarda di Belpasso, dipendente della Donati spa, che sta realizzando il secondo lotto della Ss 284 Bronte - Adrano, è deceduto intorno alle 13, al campo base della Donati Spa sito in contrada Passo Zingaro.

L'uomo, con altri colleghi, stava scaricando del ferro da un camion, quando, improvvisamente una matassa di 12 metri è scivolata dal camion cadendogli rovinosamente addosso.

L'uomo è deceduto sul colpo, e a nulla è servito l'intervento immediato dei soccorsi, giunti sul posto anche con l'elicottero di stanza al Cannizzaro. L'operaio lavorava nel cantiere della 284 da circa 4 anni.

Sul posto i carabinieri della stazione di Adrano, che hanno avviato le indagini sia per verificare la dinamica dell'incidente, sia per controllare le misure di prevenzione e sicurezza e per accertare eventuali responsabilità.

Immediate le dichiarazioni dei sindacati per la sicurezza sul lavoro e per una catena di vittime che non accenna a diminuire.

Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio, Enza Meli, Nino Potenza ed Angelo Bua. Negli ultimi mesi, gli incidenti sul lavoro sono sempre maggiori, ed è necessario trovare delle adeguate contromisure per invertire questo drammatico trend.