Incidente sul lavoro a Misterbianco: operaio cade dal tetto, ricoverato in gravi condizioni

Misterbianco (Catania), 8 ottobre 2025 – Paura ieri mattina in un capannone industriale di via Aldo Moro, a Misterbianco, dove un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro. L’uomo, impegnato in interventi di manutenzione sul tetto della struttura, è precipitato da un’altezza di circa sette metri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio si trovava su un sottotetto per effettuare alcune operazioni di manutenzione quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. I colleghi presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 di Paternò, che hanno trovato l’uomo in condizioni critiche. Dopo le prime cure, il ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo lavorava per conto di un’azienda esterna incaricata della manutenzione del tetto del capannone. Sono in corso verifiche per accertare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per individuare eventuali responsabilità.

L’incidente riporta sotto i riflettori il tema, sempre attuale, della sicurezza sul lavoro, in particolare nel settore edile e nei cantieri, dove – soprattutto in Sicilia – si continuano a registrare episodi simili con preoccupante frequenza.