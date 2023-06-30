95047

INCIDENTE SUL LAVORO A SIRACUSA, MUORE 59 CATANESE

Incidente mortale sul lavoro in uno stabilimento di materiale cementizio, che si trova tra Augusta e Villasmundo si è verificato nella mattinata di oggi, 30 Giugno 2023.La vittima è un operaio 59enne...

30 giugno 2023 16:29
Incidente mortale sul lavoro in uno stabilimento di materiale cementizio, che si trova tra Augusta e Villasmundo si è verificato nella mattinata di oggi, 30 Giugno 2023.

La vittima è un operaio 59enne di Catania.

Al momento non si conoscono le generalità

Sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ipotesi di ricostruzione, l’uomo, pare di una ditta esterna, si stava occupando di spostare materiale e forse stava effettuando lavorazioni in altezza, quando, per ragioni ancora da definire, sarebbe precipitato giù, battendo violentemente la testa.

Sull’evento mortale la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

