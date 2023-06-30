INCIDENTE SUL LAVORO A SIRACUSA, MUORE 59 CATANESE

Incidente mortale sul lavoro in uno stabilimento di materiale cementizio, che si trova tra Augusta e Villasmundo si è verificato nella mattinata di oggi, 30 Giugno 2023.La vittima è un operaio 59enne...

A cura di Redazione 30 giugno 2023 16:29

