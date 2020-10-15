INCIDENTE SUL'A19 A MOTTA SANT'ANASTASIA, SCONTRO AUTO- MEZZO PESANTE, FERITO L'AUTISTA

Ennesimo incidente stradale sull'A19.Il sinistro si è verificato questa mattina sull’ autostrada A19 “Palermo – Catania”, al km 184,600n direzione Palermo. in territorio di Motta Sant'Anastasia ed ha...

Ennesimo incidente stradale sull'A19.

Il sinistro si è verificato questa mattina sull’ autostrada A19 “Palermo – Catania”, al km 184,600n direzione Palermo. in territorio di Motta Sant'Anastasia ed ha coinvolto un mezzo pesante ed un autovettura.

Per cause ancora da accertare, infatti, un autoarticolato è sbandato andato a mettersi di traverso lungo la carreggiata, coinvolgendo anche un’autovettura di passaggio.

Ferito il conducente del mezzo pesante, al momento non si conosce la gravita dei feriti.

Al momento si segnalano lunghe code sul tratto interessato, il quale è rimasto temporaneamente chiuso al traffico.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

