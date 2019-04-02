INCIDENTE SULL' AUTOSTRADA A18, FERITI
A cura di Redazione
02 aprile 2019 15:47
***FLASH NEWS***
Grave Incidente stradale pochi minuti fa sulla autostrada A18 tra lo svincolo Giardini Naxos e Taormina in direzione Catania.
Tre autoveicoli coinvolti, due autovetture si sono scontrate, sembra frontalmente, e una ha preso fuoco.
Secondo le prime, frammentarie ricostruzioni, ci sarebbero feriti gravi.
Sul posto due ambulanze, vigili del fuoco e la polizia stradale.
Il traffico al momento bloccato.
In aggiornamento