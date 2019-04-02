95047

INCIDENTE SULL' AUTOSTRADA A18, FERITI

***FLASH NEWS***Grave Incidente stradale pochi minuti fa sulla autostrada A18 tra lo svincolo Giardini Naxos e Taormina in direzione Catania.Tre autoveicoli coinvolti, due autovetture si sono scontrat...

A cura di Redazione Redazione
02 aprile 2019 15:47
INCIDENTE SULL' AUTOSTRADA A18, FERITI -
Dintorni
Condividi

***FLASH NEWS***

Grave Incidente stradale pochi minuti fa sulla autostrada A18 tra lo svincolo Giardini Naxos e Taormina in direzione Catania.

Tre autoveicoli coinvolti, due autovetture si sono scontrate, sembra frontalmente, e una ha preso fuoco.

Secondo le prime, frammentarie ricostruzioni, ci sarebbero feriti gravi.

Sul posto due ambulanze, vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il traffico al momento bloccato.

In aggiornamento

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047