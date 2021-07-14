INCIDENTE SULLA A19 IN TERRITORIO DI BELPASSO, TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Sull’ autostrada A19 “Palermo – Catania” il traffico, oggi 14 Luglio 2021, è attualmente bloccato in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 179,300 in località Belpasso, in prov...

Sull’ autostrada A19 “Palermo – Catania” il traffico, oggi 14 Luglio 2021, è attualmente bloccato in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 179,300 in località Belpasso, in provincia di Catania.

Il sinistro, che ha coinvolto un’ autovettura ha causato il ferimento dei passeggeri del veicolo.

Sul posto i soccorsi , al momento non note le condizioni dei feriti.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

