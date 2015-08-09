Incidente sulla A18: bimba salvata dal calciatore paternese Carbonaro e dal Biancavilla Calcio

E’ accaduto tutto ieri pomeriggio (foto dell’incidente tempostretto.it)

95047.it A mio avviso è una storia che merita ampiamente di essere riportata. Conosco Giuseppe Carbonaro come uomo (genio e sregolatezza come tutti i grandi) e conosco pure la squadra del Biancavilla (che mette prima l’etica e poi l’agonismo). Tutto questo per una vicenda che - ci auguriamo - si concluderà a lieto fine. Così com’è riportata dai colleghi di tempostretto.it

Merita una lettura, fuori da qualsiasi indifferenza.

“Rimane in prognosi riservata la bimba di 5 anni rimasta seriamente ferita in seguito all’incidente verificatosi ieri pomeriggio in una galleria della A-18, all’altezza di Taormina, ricoverata al Policlinico di Messina. Le condizioni tenderebbero comunque al miglioramento. La piccola (di Comiso), viaggiava insieme ai genitori a bordo di una delle tre auto coinvolte nella carambola, una Ford Ka (le altre due sono una Fiat Punto ed una Ford Fiesta). Si stavano recando in vacanza. I feriti in tutto sono sette. Lei era la più grave.

A soccorrerla ed estrarla dalle lamiere contorte dell’auto, dove era rimasta intrappolata, sono stati i giocatori del Biancavilla, che si stavano recando allo stadio Bacigalupo per disputare una partita amichevole con lo Sporting Taormina. Con loro c’era il tecnico, Nicola Basile. Si sono tutti prodigati per dare aiuto. Su tutti Giuseppe Carbonaro, ex calciatore professionista, adesso al Biancavilla. Sono stati gli stessi atleti a trasportare la bimba all’Ospedale S. Vincenzo di Taormina, dove sono stati prestati i primi soccorsi. Poi il trasferimento al Policlinico, nel capoluogo peloritano. I giocatori sono rimasti in contatto con i genitori, che non smettono di ringraziarli per quanto fatto. Al momento dell’incidente, le 16.30 di ieri, pioveva a dirotto. Le cause che hanno determinato la carambola delle tre auto (nella corsia lato mare, direzione Messina) sono al vaglio degli uomini della Polizia stradale. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Letojanni".