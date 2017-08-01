INCIDENTE SULLA A18, DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
01 agosto 2017 19:53
Incidente si è verificato intorno alle 18, sull'autostrada A18, direzione Catania.
Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco.
TRAFFICO PARALIZZATO sulla carreggiata con file che giungono quasi all’uscita di Acireale.
IN AGGIORNAMENTO