95047

INCIDENTE SULLA A18, DIREZIONE CATANIA

Incidente si è verificato  intorno alle 18, sull'autostrada A18, direzione Catania.Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco.TRAFFICO PARALIZZATO  sulla carreggiata con file...

A cura di Redazione Redazione
01 agosto 2017 19:53
INCIDENTE SULLA A18, DIREZIONE CATANIA -
Dintorni
Condividi

Incidente si è verificato  intorno alle 18, sull'autostrada A18, direzione Catania.

Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco.

TRAFFICO PARALIZZATO  sulla carreggiata con file che giungono quasi all’uscita di Acireale.

IN AGGIORNAMENTO 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047