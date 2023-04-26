INCIDENTE SULLA A18: PERDE LA VITA RAGAZZA DI 27 ANNI DI ACI SANT'ANTONIO, GRAVE IL FIDANZATO DI 24

E' la ventisettenne di Aci Sant’Antonio, Arianna Franceschino, la vittima dell'incidente verificatosi ieri pomeriggio sulla A18 Catania-Messina, all'altezza del Ponte Alcantara, in direzione Messina....

E' la ventisettenne di Aci Sant’Antonio, Arianna Franceschino, la vittima dell'incidente verificatosi ieri pomeriggio sulla A18 Catania-Messina, all'altezza del Ponte Alcantara, in direzione Messina.

La ragazza era sul sellino posteriore della moto condotta dal fidanzato, M.B., 24 anni.

Per cause da accertare la moto si è scontrata con un'auto: le conseguenze più gravi per la ragazza che è deceduta sul colpo.

Il 24enne rimasto ferito ieri pomeriggio nell’incidente sulla A18 nei pressi di Fiumefreddo è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. Dopo i primi accertamenti e trattamenti al Trauma Center del Pronto Soccorso, il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico in urgenza per la frattura esposta a un piede; è assistito anche dagli specialisti del Centro Ustioni per la cura delle lesioni causate dal contatto con l'asfalto. Come riferisce il dott. Gianfranco Longo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Cannizzaro, le condizioni del giovane sono stazionarie ma, data la gravità dell’incidente, la prognosi resta riservata: dovrà infatti essere sottoposto a ulteriori esami strumentali per la valutazione del trauma cranico riportato e di altro trauma al ginocchio. Solo successivamente gli specialisti potranno sciogliere la prognosi.

Sul posto dell'incidente, oltre alle ambulanze del 118, anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi necessari ad accertare dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Il traffico è rimasto bloccato per un paio d'ore.