INCIDENTE SULLA A19, INTERVIENE L’ELISOCCORSO
Traffico bloccato, code causa incidente nel tratto compreso tra Svincolo Gerbini e Svincolo Catenanuova in direzione Palermo, si consiglia uscita a Gerbini.Secondo le prime informazioni due mezzi si...
A cura di Redazione
13 agosto 2018 08:58
Traffico bloccato, code causa incidente nel tratto compreso tra Svincolo Gerbini e Svincolo Catenanuova in direzione Palermo, si consiglia uscita a Gerbini.
Secondo le prime informazioni due mezzi si sono scontrati, è stato chiesto, l’intervento dell’elisoccorso, anche se al momento non si conosce il numero dei feriti.
IN AGGIORNAMENTO