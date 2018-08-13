95047

INCIDENTE SULLA A19, INTERVIENE L’ELISOCCORSO

Traffico bloccato, code causa incidente nel tratto compreso tra Svincolo Gerbini e Svincolo Catenanuova in direzione Palermo, si consiglia  uscita a Gerbini.Secondo le prime informazioni due mezzi si...

13 agosto 2018 08:58
Traffico bloccato, code causa incidente nel tratto compreso tra Svincolo Gerbini e Svincolo Catenanuova in direzione Palermo, si consiglia  uscita a Gerbini.

Secondo le prime informazioni due mezzi si sono scontrati, è stato chiesto, l’intervento dell’elisoccorso, anche se al momento non si conosce il numero dei feriti.

IN AGGIORNAMENTO

 

