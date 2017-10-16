INCIDENTE SULLA A19 TRA GERBINI E MOTTA

Un ragazzo ed una ragazza rispettivamente di 21 e 20 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha visto la propria auto finire in una scarpata sull’A19 Palermo-Catania, in corrispondenza...

A cura di Redazione 16 ottobre 2017 19:19

