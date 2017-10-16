INCIDENTE SULLA A19 TRA GERBINI E MOTTA
Un ragazzo ed una ragazza rispettivamente di 21 e 20 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha visto la propria auto finire in una scarpata sull’A19 Palermo-Catania, in corrispondenza del km 177,650, all'altezza della frazione di Gerbini.
Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.
I due ragazzi sono estratti vivi dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che li ha consegnati alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, e trasferiti all'ospedale Garibaldi di Catania
Sul posto è presente personale dell'Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine