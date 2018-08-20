INCIDENTE SULLA CATANIA-GELA: 1 MORTO E 5 FERITI

Un uomo di 49 anni, Antonio Nicosia, è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Statale Catania-Gela, in territorio di Mineo. La vittima...

Un uomo di 49 anni, Antonio Nicosia, è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Statale Catania-Gela, in territorio di Mineo. La vittima era alla guida di una Fiat Multipla, con a bordo altri quattro passeggeri, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un autocarro che trasportava ortaggi, il cui camionista è rimasto anche lui ferito.

I cinque feriti sono ricoverati nell’ospedale di Caltagirone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. La Procura di Caltagirone ha disposto l’apertura di un’inchiesta. (ANSA).