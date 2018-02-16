Incidente sulla Catania-Gela: scontro frontale tra due auto, due feriti gravissimi

Anas comunica che, in seguito ad un incidente, il traffico sulla strada statale 417 “Di Caltagirone” è provvisoriamente bloccato al km 37,200, in territorio comunale di Mineo, per consentire l’interve...

Anas comunica che, in seguito ad un incidente, il traffico sulla strada statale 417 “Di Caltagirone” è provvisoriamente bloccato al km 37,200, in territorio comunale di Mineo, per consentire l’intervento dell’elisoccorso.

Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente due autovetture, due persone sono rimaste ferite in maniera grave.

Sul posto sono presenti uomini della Polizia Stradale e di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco, e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

IN AGGIORNAMENTO