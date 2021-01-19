INCIDENTE SULLA CATANIA-SIRACUSA, TIR TRAVOLGE UN’AUTO: MORTA 81 ENNE DI ADRANO

Drammatico incidente questo pomeriggio intorno alle ore 14.30 sull'autostrada Catania a Siracusa.È una donna 81enne di Adrano la vittima dell’ennesimo incidente stradale verificatosi nel primo pomeri...

Drammatico incidente questo pomeriggio intorno alle ore 14.30 sull'autostrada Catania a Siracusa.

È una donna 81enne di Adrano la vittima dell’ennesimo incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, lungo l’autostrada Catania-Siracusa, al chilometro 4+300, nei pressi della galleria San Demetrio. La donna era alla guida di una Fiat 500 e viaggiava in direzione Siracusa. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è entrato in collisione con un’autocisterna che procedeva nella stessa direzione.

Sul posto è arrivato anche un mezzo di elisoccorso ma per l'81enne non c'era già più nulla da fare: quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto praticamente illeso. Per alcune ore, il tempo necessario per i rilievi e la rimozione dei mezzi, il traffico è rimasto paralizzato sulla carreggiata in direzione Sud.

Sul posto gli uomini del distaccamento di Lentini della Polizia Stradale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.