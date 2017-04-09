INCIDENTE SULLA CATANIA-SIRACUSA: TRAFFICO IN TILT

l personale Anas comunica che il traffico è provvisoriamente bloccato, per un incidente che ha coinvolto più veicoli, al km 2,800 nel territorio comunale di Catania. Il traffico in direzione Siracusa...

l personale Anas comunica che il traffico è provvisoriamente bloccato, per un incidente che ha coinvolto più veicoli, al km 2,800 nel territorio comunale di Catania. Il traffico in direzione Siracusa viene deviato allo svincolo di Passo Martino mentre quello in direzione Catania è deviato allo svincolo di Lentini.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine al fine di ripristinare il prima possibile la normale circolazione.