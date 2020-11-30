95047

INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA, TRAFFICO IN TILT

A cura di Redazione Redazione
30 novembre 2020 14:21
Cronaca
Incidente stradale  intorno alle ore 14 sulla circonvallazione di Catania, esattamente in viale Lorenzo Bolano nei pressi con della fermata della metro di Nesima

Per cause non ancora note si è verificato un violento tamponamento che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Punto ed una Ford Fiesta.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili  del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli, un ambulanza per soccorrere una donna rimasta ferita nello scontro, non grave secondo le prime informazioni e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Traffico congestionato con lunghe cose che stanno interessando il tratto interessato dal sinistro

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

