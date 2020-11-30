INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA, TRAFFICO IN TILT

Incidente stradale intorno alle ore 14 sulla circonvallazione di Catania, esattamente in viale Lorenzo Bolano nei pressi con della fermata della metro di NesimaPer cause non ancora note si è verifica...

Incidente stradale intorno alle ore 14 sulla circonvallazione di Catania, esattamente in viale Lorenzo Bolano nei pressi con della fermata della metro di Nesima

Per cause non ancora note si è verificato un violento tamponamento che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Punto ed una Ford Fiesta.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli, un ambulanza per soccorrere una donna rimasta ferita nello scontro, non grave secondo le prime informazioni e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Traffico congestionato con lunghe cose che stanno interessando il tratto interessato dal sinistro

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO