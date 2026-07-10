Incidente sulla Circonvallazione di Catania: traffico in tilt in direzione Garibaldi, nessun ferito

Disagi alla circolazione nella tarda mattinata di oggi sulla Circonvallazione di Catania, in direzione dell'ospedale Garibaldi.

Per cause ancora da chiarire, un mezzo pesante e un'autovettura sono rimasti coinvolti in un incidente che ha provocato il blocco parziale della carreggiata. Dalle prime informazioni raccolte, fortunatamente non si registrano feriti.

Come mostrano le immagini inviate alla redazione, il camion e l'auto sono rimasti fermi sulla carreggiata mentre i conducenti verificavano l'accaduto, causando inevitabili rallentamenti e lunghe code nel tratto interessato.

La circolazione sta procedendo con difficoltà e si invitano gli automobilisti diretti verso la zona del Garibaldi a prestare la massima attenzione e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità. Al momento non risultano ulteriori conseguenze oltre ai disagi per il traffico.