INCIDENTE SULLA CIRCUMVALLAZIONE DI CATANIA: SCONTRO TRA TRE AUTO, TRAFFICO IN TILT

Nel pomeriggio di oggi, 22 ottobre 2024, si è verificato un incidente stradale sulla Circumvallazione di Catania, nei pressi del Viale Alexander Fleming.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, che è intervenuta tempestivamente sul posto, lo scontro ha coinvolto tre autovetture. A seguito dell’impatto, una delle vetture è finita al centro della carreggiata, creando ulteriore disagio alla circolazione.

Un'ambulanza del 118 è intervenuta sul luogo dell'incidente per prestare le prime cure ai coinvolti.

Al momento non sono note le condizioni dei feriti, ma il traffico risulta fortemente congestionato in entrambi i sensi di marcia, con rallentamenti significativi che stanno creando disagi agli automobilisti.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.