INCIDENTE SULLA MESSINA-CATANIA: 3 MORTI. TRA LORO UN AGENTE DELLA POLSTRADA - VIDEO

Il video dell’incidente di questa notte sulla Messina-Catania in cui sono morte tre persone. Immagini da brivido. Che possiate riposare in pace.



Ha perso la vita anche il nostro collega Angelo Gabriele Spadaro della Polizia stradale di Giardini Naxos (Messina), nel grave incidente avvenuto questa notte sull’A18 tra Catania e Messina.

Nell’impatto sono decedute altre due persone mentre l’assistente capo Giuseppe Muscolino ed un'altra persona sono rimasti gravemente feriti.

La pattuglia della Stradale stava effettuando i rilievi su un primo incidente quando un mezzo pesante ha perso il controllo, piombando sulla macchina della polizia.









Ci uniamo al dolore dei familiari delle vittime e siamo vicini ai feriti.

Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha espresso profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari del poliziotto Angelo Gabriele Spadaro e ai familiari delle altre due vittime che viaggiavano a bordo di altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Ha espresso inoltre un augurio di pronta guarigione all´altro componente della pattuglia della Polizia stradale, Giuseppe Muscolino, ricoverato in ospedale nonché alle altre persone coinvolte nel drammatico incidente.

Spaventoso incidente mortale alle 4 di stamattina, con tamponamento a catena, sull'autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea.

Tre persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite. Una delle vittima è un agente che si trovava sul posto per un precedente incidente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un'auto.









L'agente deceduto si chiamava Angelo Sapadaro e aveva 55 anni. Era sulla carreggiata per rilievi su incidente che aveva coinvolto un Tir e un'auto. Con lui è sceso un collega, rimasto ferito e ricoverato in ospedale. All'improvviso i due sono stati falciati da un Tir in un tamponamento a catena che ha coinvolto altri quattro camion, un'altra auto e una moto.

Nessuno dei quattro feriti è in pericolo di vita. Oltre al poliziotto sono deceduti una donna, che era su una della due auto, e un camionista. Sull'accaduto la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Al momento sull'autostrada A18 Catania-Messina è chiusa la carreggiata valle in direzione Messina da Roccalumera a Tremestieri Messina a causa dell'incidente.