AGGIORNAMENTO É Arianna Franceschino 27 anni della zona Acese, la vittima dell'incidente avvenuto questo pomeriggio nei pressi del casello autostradale di Fiumefreddo. Il fidanzato, 24 anni di Acireal...

AGGIORNAMENTO

É Arianna Franceschino 27 anni della zona Acese, la vittima dell'incidente avvenuto questo pomeriggio nei pressi del casello autostradale di Fiumefreddo.

INCIDENTE SULLA MESSINA-CATANIA: LA VITTIMA E UNA RAGAZZA DI 27 ANNI, GRAVE 24ENNE

Il fidanzato, 24 anni di Acireale, trasportato in codice rosso tramite elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, sarebbe fuori pericolo.

Il giovane ha riportato fratture agli arti, esposte quelle alla mano destra, e ustioni da attrito in tutto il corpo e soprattutto sul lato sinistro.

Non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora sangue in autostrada

Un gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 25 Aprile 2023 sull'A18 Catania Messina.

Nel sinistro che si è verificato tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos secondo le prime informazioni ha perso la vita il passeggero di un mezzo a due ruote, mentre il conducente del mezzo è stato trasportato in grave condizioni all'ospedale Canizzarro di Catania per le cure del caso.

Dinamica ancora in corso d'accertamento da parte dell'Autorità intervenuti sul posto

Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Sul posto è intervenuto pure l'elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro.

Al momento il tratto è chiuso al traffico per consentire le operazioni ed i rilievi in totale sicurezza

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO