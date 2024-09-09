INCIDENTE SULLA PALERMO-CATANIA: UN MORTO E QUATTRO FERITI, GRAVE UN BAMBINO

E'di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio all’altezza del chilometro 82 dell’autostrada A19 Palermo-Catania. La vittima è Massimo Frumenti, 57 anni, romano re...

E'di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio all’altezza del chilometro 82 dell’autostrada A19 Palermo-Catania. La vittima è Massimo Frumenti, 57 anni, romano residente a Catania.

L'impatto - tra una Ford Fiesta e un'Opel Agila - si è verificato tra gli svincoli di Irosa - nel territorio di Petralia Soprana - e Resuttano, in direzione Palermo. Nell'incidente sono rimasti feriti gravemente un bambino e la sua mamma. Sono tutti e due in prognosi riservata.

E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare i feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine e le squadre dell'Anas che ieri hanno temporaneamente chiuso al traffico in direzione Palermo il tratto dell'autostrada coinvolto dall'incidente.

In azione anche la polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per cercare di chiarire la dinamica dell'impatto mortale.