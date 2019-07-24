INCIDENTE SULLA PALERMO MAZARA, E' MORTO ANCHE L'ALTRO FRATELLINO DI 9 ANNI

Dramma su dramma: è morto anche l'altro fratellino di 9 anni, Antonino Provenzano, rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto sulla Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo per Alc...

Dramma su dramma: è morto anche l'altro fratellino di 9 anni, Antonino Provenzano, rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto sulla Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo per Alcamo, nella tarda serata del 12 luglio scorso.

Nel tragico schianto era morto il fratello maggiore, Francesco Provenzano di 13 anni. Le condizioni del piccolo Antonino sono apparse disperate sin dall'inizio ed era stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove oggi è morto dopo quasi 12 giorni di agonia.

Alla guida dell'auto, una Bmw, che si è schiantata contro il guardrail c'era il padre, Fabio Provenzano, fruttivendolo di 34 anni di Partinico, ricoverato in coma e indagato per omicidio stradale. L'uomo è risultato positivo al test tossicologico per avere assunto cocaina.

Sull'episodio la procura di Trapani ha aperto un fascicolo di indagine su Fabio Provenzano, padre dei due, adesso indagato per omicidio stradale con l’aggravante di aver commesso il fatto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.