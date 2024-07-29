INCIDENTE SULLA PALERMO-MESSINA, SALGONO A DUE LE VITTIME CATANESI: DECEDUTO ANCHE IL 54ENNE DOPO DUE GIORNI DI AGONIA

Il bilancio delle vittime catanesi dell’incidente avvenuto venerdì mattina sulla A20 tra Palermo e Messina è salito a due. In un primo momento, sul luogo dell’incidente, era deceduto Sebastiano Carmel...

Il bilancio delle vittime catanesi dell’incidente avvenuto venerdì mattina sulla A20 tra Palermo e Messina è salito a due. In un primo momento, sul luogo dell’incidente, era deceduto Sebastiano Carmelo Crisafulli, di 47 anni.

Nelle scorse ore, invece, al Policlinico di Messina, è spirato Michele Biagio Domenico Ghidara, di 54 anni, originario di Pedara, che era rimasto gravemente ferito.

Secondo i primi accertamenti, Ghidara era al volante della Mercedes che si è schiantata contro un muro di contenimento. Sul posto erano immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e l’elisoccorso del 118, che era atterrato sulla carreggiata per prestare soccorso ai feriti.

Nonostante i tentativi dei medici, Ghidara è morto nel reparto di Rianimazione dopo due giorni di agonia.