INCIDENTE SULLA PALERMO-MESSINA, SALGONO A DUE LE VITTIME CATANESI: DECEDUTO ANCHE IL 54ENNE DOPO DUE GIORNI DI AGONIA
Il bilancio delle vittime catanesi dell’incidente avvenuto venerdì mattina sulla A20 tra Palermo e Messina è salito a due. In un primo momento, sul luogo dell’incidente, era deceduto Sebastiano Carmelo Crisafulli, di 47 anni.
Nelle scorse ore, invece, al Policlinico di Messina, è spirato Michele Biagio Domenico Ghidara, di 54 anni, originario di Pedara, che era rimasto gravemente ferito.
Secondo i primi accertamenti, Ghidara era al volante della Mercedes che si è schiantata contro un muro di contenimento. Sul posto erano immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e l’elisoccorso del 118, che era atterrato sulla carreggiata per prestare soccorso ai feriti.
Nonostante i tentativi dei medici, Ghidara è morto nel reparto di Rianimazione dopo due giorni di agonia.