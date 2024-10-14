INCIDENTE SULLA PALERMO-SCIACCA, TRE BAMBINI ANCORA GRAVI, RIBERA PROCLAMA LUTTO CITTADINO PER I FUNERALI

Sono ancora in gravi condizioni i 3 fratellini di 4, 6 e 8 anni arrivati ieri in codice rosso nell'ospedale dei bambini "Di Cristina" dopo l'incidente sulla Palermo - Sciacca costato la vita ai genito...

Sono ancora in gravi condizioni i 3 fratellini di 4, 6 e 8 anni arrivati ieri in codice rosso nell'ospedale dei bambini "Di Cristina" dopo l'incidente sulla Palermo - Sciacca costato la vita ai genitori e ad un altro automobilista; per i medici la prognosi resta riservata.

Particolare apprensione desta il fratellino più grande che, a seguito delle gravi emorragie cerebrali, ha già subito un delicato intervento neurochirurgico d'urgenza.

Il fratellino minore presenta fratture cranio-facciali e diverse altre lesioni; ieri è stato effettuato un intervento chirurgico di riduzione di una frattura femorale esposta presso le sale operatorie dell'ospedale.

Il bimbo più piccolo, anche egli intubato e sedato, si trova come i fratellini ricoverato nella Terapia Intensiva del "Di Cristina", seguito costantemente dal personale medico e paramedico e ha ricevuto la visita dei parenti.

Nell'incidente sono morti i genitori dei tre fratellini, Walid Moussa di 42 anni e la moglie Zina Koski Moussa, di 44 anni, entrambi di origine tunisina, e l'apicoltore palermitano Riccardo Pardi, di 53 anni. A Ribera (Agrigento), dove la famiglia si era trasferita per motivi di lavoro, il sindaco Matteo Ruvolo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali dei due coniugi.

