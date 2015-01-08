Incidente sulla Paternò-Adrano: ci sono 5 feriti

Coinvolte due auto: intervento del 118, vigili del fuoco e carabinieri

Incidente poco dopo le ore 20 lungo la Statale 284 all'altezza del bivio per Scalilli ed in territorio di Paternò. Ad essere coinvolte sono state due auto: si tratta di una Fiat Uno e di una Citroen C3. A bordo della prima vi era una intera famiglia di Biancaviilla mentre nell'altra auto vi era un giovane adranita. Sono in tutto 5 i feriti (ancora da accertare le loro condizioni) in quella che resta una dinamica tutta da chiarire. Sul posto, le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Paternò e Catania. Intervento anche dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri. Traffico paralizzato deviato verso le strade interne.