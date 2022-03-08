INCIDENTE SULLA RAGUSA -CATANIA, MUOIONO MARITO E MOGLIE

È accaduto intorno alle ore 15,30, in contrada Coffa, nei pressi del distributore di carburanti Lukoil, sulla Ragusa-CataniaSono due le vittime dell’incidente stradale di contrada Coffa, a Chiaramonte...

È accaduto intorno alle ore 15,30, in contrada Coffa, nei pressi del distributore di carburanti Lukoil, sulla Ragusa-Catania

Sono due le vittime dell’incidente stradale di contrada Coffa, a Chiaramonte Gulfi: è morto, senza aver ripreso conoscenza, all’ospedale Cannizzaro di Catania, Giovanni Azzara, marito di Rosa Nobile, la donna rimasta vittima nel pomeriggio nello scontro che si è verificato sulla strada statale 514 Ragusa-Catania.

Ancora non sono chiare le cause dell’incidente.

Giovanni Azzara era un dirigente in pensione della Mondiale Granit, azienda per la lavorazione del marmo tra le più grandi in Europa. Nell’azienda lavora come dirigente anche il figlio.

La donna ragusana Rosa Nobile era stata la prima vittima del tragico incidente stradale, la donna era alla guida di una Dacia quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha avuto un impatto con un’altra auto, una Tiguan.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto.

Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Intervenuti prontamente anche i soccorritori del 118

